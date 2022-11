O Concello fía aos veciños o coidado das plantas da temporada de verán

Santiago. Leva unha planta! é a iniciativa coa que a Concellería de Parques e Xardíns pretende darlle unha nova vida de flor ás plantas dos parterres e parques municipais. Organizarase un primeiro gran reparto de preto de 500 flores a partir do venres 11 ás 11.00 h no Paseo dos Leóns da Alameda, onde os veciños poderán recoller a súa planta e levala para o seu domicilio: “Queremos encher as casas de toda a veciñanza de cores” explicou a concelleira Mila Castro.

Como todos os anos, co cambio de estación, ten que mudar a estampa floral da cidade porque co frío “as flores que hai actualmente secarían e se queimarían” e a intención do Departamento de Parques e Xardíns é que esas plantas teñan un novo lugar para volver florecer.

Trátase de alegrías, que se repartirán entre a veciñanza en macetas cun prospecto no que se indica que se debe conservar “nun lugar protexido do frío para que a próxima primavera floreza de novo”. O espazo que deixan esas especies de verán será ocupado agora polos bulbos de inverno, narcisos e tulipáns, que florecerán para marzo ou maio.

A concelleira de Parques e Xardíns, Mila Castro, explicou que ata o de agora esas plantas destinábanse á compostaxe, mais este ano “os profesionais que coidan os nosos xardíns terán que buscar abono noutra parte, porque as plantas, imos repartilas entre todos os veciños e veciñas de Compostela”. A campaña iníciase mañá. ecg