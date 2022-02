O Concello lanza a novidosa iniciativa #1Cole1Bosque

ÁRBORE EUROPEA O Carballo de Conxo está a competir durante este mes de febreiro no certame Tree of the year para converterse na árbore europea de 2022. No marco desta campaña, o Concello de Santiago está a realizar unha serie de iniciativas co obxectivo de pór en valor e incrementar os espazos naturais cos que xa conta a capital de Galicia. Nesta ocasión anima os colexios do municipio a sumarse á campaña e así poder contar cun bosque bautizado co nome do propio centro. Plantar un novo bosque e que leve o nome dos centros escolares da cidade vai ser posible grazas á iniciativa #1Cole1Bosque. O obxectivo, contribuír na sustentabilidade do municipio e na mellora da calidade do aire. ECG