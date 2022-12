O Congreso de Modistas premia a Ismael López, de sastrería Pepecillo

Santiago. A primeira edición do Congreso Modistas Galicia celebrouse onte no Museo do Pobo Galego co obxectivo de por en valor o colectivo dos modistas galegos e os plans de reactivación cara ó futuro. No acto participou a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, que destacou o papel desenvolvido tradicionalmente por este colectivo nas vilas e cidades galegas “que máis adiante se converterían tamén nun piar fundamental das grandes empresas téxtiles”. A xerente sinalou que hoxe a sociedade volve confiar nas vantaxes dos oficios artesanais que permiten un consumo máis consciente e unha produción máis sostible grazas á elaboración de prendas á medida, únicas e duradeiras. A marca Artesanía de Galicia avala o traballo deste colectivo, salientou, “posto que existen unha serie de actividades artesanais vinculadas a este oficio recollidas no Rexistro Xeral de Artesanía da Xunta como son modista/o, xastre/a, elaboración de tecidos, encaixes, bordados, peletería, sombreiraría, decoración de teas, centón, calceta e gancho e, moi especialmente, a produción de traxes tradicionais, que segue a ter unha grande importancia en Galicia”. Tamén os traxes tradicionais de Entroido son de vital importancia en certas zonas de Galicia (cigarróns, peliqueiros, pantallas, felos) ou mesmo na comarca de Compostela cos xenerais da Ulla. ecg