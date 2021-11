O delirio do tren: Santiago-Ourense, 17,7 euros. Madrid a Barcelona, 7 €

O abaratamento dos billetes do tren no territorio galego foi unha das principais demandas do deputado do BNG Néstor Rego e da voceira do grupo municipal desta formación Goretti Sanmartín que onte presentaron as enmendas rexistradas aos orzamentos do Estado de 2022 . “Temos os billetes de tren máis caros de todo o Estado español de maneira incongruente e inexplicábel. É sorprendente que a viaxe de Compostela a Ourense poida valer 17,70 euros cando ir de Madrid a Barcelona se pode facer por 7 euros” recriminou Rego.

O deputado nacionalista puxo o foco nos investimentos ferroviarios e aposta pola vertebración do territorio galego a través da creación de liñas ferroviarias de proximidade nas principais áreas metropolitanas de Galicia. Neste ámbito tamén reivindicou a construción dunha conexión ferroviaria entre Santiago e Lugo, pasando por Ordes e Curtis.

O obxectivo destas enmedas é incrementar o investimento en Compostela. Ademáis das peticións vincunladas ao ferrocarril, destacan a creación dun xulgado de violencia de xénero, a mellora da seguranza viaria e a humanización de espazos urbanos como Conxo. Así mesmo, Rego anunciou unha emenda para un plan de apoio para a hostalaría e o comercio, “sectores fundamentais nesta cidade”, e da mesma maneira un plan para a actividade cultural e medidas fiscais “que tamén contribuirían de maneira moi significativa á mellora da vida”. Entre as medidas atópase a baixada a 4 % do IVE en “produtos culturais, produtos de hixiene feminina, dos produtos pesqueiros ou de servizos esenciais como a electricidade e o gas”.

No caso dos salóns de peiteados, barberías e salóns de estética, Rego lembrou que non é a primeira vez que presentan unha emenda para a baixada do IVE ao 10 % por entender que é “un servizo esencial, tal e como se demostrou na pandemia”. Outra das emendas presentadas, e que tería unha grande repercusión para a cidade de Santiago, por ser cidade universitaria e con gran peso no eido da investigación, é a referida á modificación dos criterios dos contratos predoutorais. “O obxectivo é rematar coa precariedade neste sector e recoñecer aos investigadores os mesmos dereitos que se atopan recollidos no Estatuto dos Traballadores e Traballadoras” subliñaou Rego.

Pola súa parte, Goretti Sanmartín expuxo as emendas concretas de Santiago. Así, destacou a proposta de creación dun Xulgado de Violencia de Xénero, unha demanda que foi aprobada no Pleno por unanimidade e que conta co apoio de sectores sociais como o Colexio de Avogacía ante a imposibilidade de seguir con este colapso xudicial. “Non pode ser que enchan a boca de propaganda para dicir que hai que combater a violencia de xénero e non se poña ese dispositivo en marcha, cando menos, nas sete cidades do noso país”, explicou.

Incidiu na necesidade do incremento da contribución ao Consorcio “para o que o BNG demanda unha duplicación da partida e que chegue aos 9 millóns de euros”. Nos últimos anos experimentou unha redución drástica dos recursos públicos “para esta ferramenta que debe servir para revitalizar con obras de mellora de accesibilidade e insonorización de vivendas da cidade histórica, ademais de facer unha política de compra de locais para crear un viveiro de empresas en que a xente poña o seu negocio”. En relación a outras discriminacións, indicou a necesidade de incluír unha partida para a humanización da rotonda de Conxo, unha infraestrutura que quedou mal acabada e con problemas de seguranza viaria, ademais de xerar unha rotura do barrio.

Outra das emendas do BNG vai destinada a poñer a rotulación e o proxecto expositivo de Daniel Castelao na estación intermodal, tendo en conta que hai tres anos que esta proposta foi aprobada en Pleno por unanimidade para que milleiros de persoas que entran en tren e autobús na nosa cidade poidan coñecer a súa obra”.

Sinalou tamén a necesidade de facer a recuperación dun plan de usos da vella terminal de Lavacolla, cando se cumpren 10 anos desde que está pechada e en continua deterioración, onde existen diversas propostas como destinala a hangares, centro de reparacións e actividades de formación de aeronáutica, entre outras. “Tamén solicitamos o acondicionamento do campo de tiro de Bando, porque son moi necesarias as instalacións deportivas en Compostela e este espazo pode ser cedido para uso deportivo e de lecer”, sinalou.