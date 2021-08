O director do Antonio Fraguas podería ser o mellor docente español

Santiago. O docente Carlos Encisa, director do Instituto Antonio Fraguas, en Fontiñas, acaba de ser nomeado candidato a Mellor Docente de España na categoría de educación secundaria e bacharelato, no seo da V Edición dos Premios Educa Abanca. Para quen coñeza o seu perfil en redes e o seu afán artístico-dixital, saberá que hai motivos de sobra.

Co retorno ás clases en setembro tralos meses de confinamento, Encisa abría unha conta de Instagram a través da cal comunicar a pais e alumnos todas esas novidades derivadas da situación sanitaria. Inaugurouse tamén cunha canle de Youtube, Fraguas TV, onde o docente subía todo tipo de videos instructivos (Información sobre o cribado masivo, Instrucións para a ABAU son algúns dos títulos), ademais dos famosos After Fraguas, onde alumnos do instituto facían entrevistas a antigos estudantes do centro de Fontiñas, intercambiando as súas experiencias.

A chave é, quizais, que Encisa emprega as plataformas online para facer chegar mensaxes importantes, pero facéndoo dunha maneira amena. No Entroido, o director do Antonio Fraguas empregou nada menos que 30 horas para elaborar un vídeo no que aparecía disfrazado de paiaso e lembraba a importancia de non baixar a garda ante a pandemia. Igual de coñecido foi o seu rap para concienciar ao alumnado de non formar aglomeracións á saída das aulas. “Creo que es la mejor manera de acercarme al alumnado, que está constantemente metido en las redes sociales, sobre todo en Instagram”, comenta Encisa.

A súa vocación absoluta e unha conexión especial co alumnado pode verse detrás do traballo executado e recibe, por suposto, a súa recompensa. Agora o director e docente está nominado aos Premios Educa Abanca, de entre as 1.178 propostas a nivel nacional. Pois nestes premios, son os propios alumnos (ou as súas familias, no caso de infantil e primaria) os que propoñen os nomes dos seus docentes máis recoñecidos.

Ata novembro non se coñecerán os 10 finalistas, mentres que o anuncio do gañador terá que agardar ata unha gala prevista para xaneiro de 2022. Sexan uns ou outros os resultados, Carlos Encisa xa agasallou cun ano diferente ao alumando do Antonio Fraguas, e non o esquecerán. X.F.