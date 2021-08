O Festival C encherá de espectáculos culturais os rincóns da cidade

Santiago. O festival C, organizado pola Concellaría de Acción Cultural, coa xestión do Auditorio de Galicia e o apoio da Deputación da Coruña e o Consorcio de Santiago, esténdese desde hoxe ao 31 de agosto por numerosos espazos da cidade. Alén do teatro Principal e as salas de concertos e exposicións do Auditorio, as actividades aproveitan a riqueza paisaxística de Compostela e espállanse polas prazas e rúas do casco histórico e os parques da Alameda, Bonaval, Galeras, ou Vista Alegre para que poidamos gozar do verán en Santiago. A programación abeira un extenso abano de disciplinas artísticas e propostas para todos os públicos. Espectáculos teatrais da man da compañía galega Amodoros Producións e a donostiarra Trapu Zaharra; a danza de reputadas formacións da contorna estatal e galega como Funboa Escénica, Marta Alonso, Pisando Ovos, Vella Esscola, Elahood ou LASALA, esta última dentro do circuíto Danza a Escena do Inaem do Ministerio de Cultura; e os malabares, acrobacias e risos que nos garanten a Cía Bergamotto, Chicharrón Circo Flamenco, Cía Hotel Iocandi, Circonove e Los Galindos, encherán as noitiñas do verán a partir das 20 horas. (O espectáculo de Los Galindos, dirixido a público adulto, será ás 21.00 h).

Na mesma franxa horaria topamos propostas para amantes do cinema e a literatura. Co apoio do Instituto Cultural Rumano, o ciclo Cinema na rúa levará ao paseo central da Alameda compostelá unha selección de filmes da cinematografía romanesa. Os mércores ás 20.00 horas, as sesións de Poemas no Estío encherán de versos, conversas e música espazos como o paseo da Ferradura, a Zona C en Cervantes, ou o paseo central da Alameda, grazas ás composicións e a palabra de Luz Pichel e Elvira Ribero, Anxo Angueira e Secho, e Helena Salgueiro e Verónica Moar. redacción