O Festival C trae breakdance e beatbox á praza de Mazarelos

Tras unha semana con protagonismo para os malabares de Circonove, o Festival C amplía a súa programación cunha ampla presenza de literatura e con ofertas de arte urbana para os máis novos. Así, o cemiterio do parque de Bonaval servirá de escenario para a representación dunha das últimas creacións da compañía de danza contemporánea LASALA o próximo luns. A peza Fight explora a relación do ser humano coa loita, presente desde o inicio dos tempos. Un elemento que a compañía abraza como fundamental na vida en xeral e na danza en particular.

Dirixida pola coreógrafa e bailarina Judith Argomaniz, e integrada por artistas da danza e a fotografía, LASALA caracterízase pola continua indagación das posibilidades da linguaxe física e a procura constante dunha estética actual. O empoderamento feminino é unha das chaves das pezas de Argomaniz. O espectáculo forma parte do circuíto Danza a escena do Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Os contos no parque continúan o martes 17. Soraya Lema presentará Aldara na montaña, a historia dunha nena que inicia a súa primeira viaxe lonxe da casa. Inspirado nos poemas de Pondal, este conto constitúe unha historia de superación e de busca da identidade propia, ao tempo que pon en valor o noso patrimonio natural e cultural. A sesión, que forma parte do programa Apego, arrinca no arco de Bonaval ás 18.00 horas. É de balde previa reserva en reservas.gal. Ás 20.00 horas, a praza de Mazarelos acollerá un novo encontro de danza. Opera Break’s é un espectáculo entre disciplinas para todos os públicos, unha mestura de ópera, breakdance, beatbox e DJ nunha única función de gran calidade artística que agroma da conexión da soprano Esperanza Mara e os artistas urbanos do colectivo Vella Escola. Ás 21.30 horas, o parque da Alameda virará de novo en sala de cine coa proxección de Malmkrog , do cineasta romanés Cristi Puiu. Considerado o seu filme máis cerebral, é unha adaptación do texto escrito polo poeta e filósofo ruso Vladimir Solovyev que destaca pola súa coidadísima ambientación e posta escena.

A próxima semana, o festival mantén tamén a súa cita coa formación nas artes circenses. O mércores día 18, de 11.30 a 13.30 h, Circonove desenvolverá o seu obradoiro de circo no exterior do Centro Xove da Almáciga. Acrobacias, malabares, equilibrios, danza, clown, teatro, ritmo e creación de xoguetes de malabares para nenas e nenos de 6 a 14 anos. A participación está limitada a 25 persoas, previa reserva en circonoveoficina@gmail.com. Ese mesmo día, ás 20.00 h celebrarase o segundo dos encontros do ciclo Poemas no estío. A Zona C acolléra Cando as poetas dialogan, un encontro con Luz Pichel e Elvira Ribeiro.

Xa o xoves, ás 20.00 horas, a compañía Bergamotto volve á Alameda cun espectáculo para o público familiar. Gañadores do premio do público no XIII Encuentro Entrepayasaos de Zaragoza, traen á cidade o Bergamotto Show, unha comedia simple, baseada unicamente na linguaxe xestual, nos xogos e a improvisación constante co público para facelo transitar. Ademais, continúa na Zona C a mostra Ruxe Ruxe: 25 anos de universo gráfico.