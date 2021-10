O festival Galicreques ofrece seis funcións repartidas entre a carpa da Alameda e as prazas de Compostela

HOXE. O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co patrocinio de institucións e entidades como a Xunta e Galicia a través da Agadic, o Concello de Santiago, a Deputación da Coruña, o Ministerio de Cultura e a Fundación SGAE, continuará hoxe coa súa 26º edición, que se celebrará até o próximo domingo 17 de outubro. Nesta segunda xornada, o encontro internacional ofrecerá un total de seis citas que terán lugar na Carpa da Alameda, na Reixa-Matrioska Tenda (Ría do Hórreo, 46) e as prazas de Santiago.

O programa comezará na Praza Roxa, que recibirá ás 12.30 h Os Monifates co seu espectáculo Percorrendo Camiños, unha peza que protagoniza un peculiar carromato tirado por dous músicos ambulantes que percorren vilas e pobos cunha importante misión, a de mostrar a rica e variada música e instrumentación da cultura galega. Media hora máis tarde, ás 13.00 h, na Carpa da Alameda dará comezo o espectáculo Contacontos de libros contentos, da man de Títeres Brincadeira, que narran nesta montaxe divertidas historias que teñen como principais protagonistas os libros.

Xa pola tarde, ás 17.00 h, na Reixa-Matrioska tenda, a artista xaponesa Beniko Tanaka preséntanos Rapazinho de carvao, unha función de teatro de sombras inspirada nun conto tradicional do Xapón. Á mesma hora, pero na Praza do Toural, teremos a oportunidade de gozar de novo do espectáculo Percorrendo Camiños de Os Monifates. Chegará a quenda de Papabuis ás 17.30 h, na Carpa da Alameda co espectáculo Cantares das Letras, que agrupa música e teatro para conmemorar, nesta ocasión, as Letras Galegas.

Fai así un percorrido pola súa historia lembrando a autores de anteriores anos. Para rematar esta xornada, xa ás 18.30 h, a Praza das Praterías recibirá a compañía belga Plansjet co seu espectáculo popular La Danza de las Marionetas. ECG