O Gaiás acolle esta fin de semana o festival de curtametraxes ‘Pequefilmes’ para os máis cativos

cine. Pequefilmes, o festival internacional de curtametraxes infantís volve a Santiago esta fin de semana, o 28 e 29, e nesta ocasión cunha selección do mellor cine dirixido ao público miúdo máis esixente.

A sétima edición terá lugar na Cidade da Cultura, onde se proxectarán un total de sesenta e cinco obras procedentes dunha vintena de países, e na que teñen cabida todos os xéneros e estilos.

Trátase dunha iniciativa da Xunta que consolida a súa aposta por ofrecer contidos audiovisuais de calidade desde idades temperás, fomentado o gusto polo cinema e o espírito crítico das nenas e nenos, que son os encargados de elixir cos seus votos as tres mellores curtametraxes que serán premiadas no festival. Así, a cativada poderá vivir a experiencia do cine na pantalla grande no Auditorio Neira Vilas e na Sala 1 da Biblioteca de Galicia na Cidade da Cultura. Así mesmo, nesta edición poderase ver as curtas a través de Internet tendo acceso ás diferentes sesións en liña na plataforma tv.Festhome. Un formato híbrido que busca facilitar que o público de todo o país poida disfrutar da programación.

Este ano, Pequefilmes ofrece dúas seccións por idade: Vagalumes para as pequenas e pequenos de 0 a 3 anos de idade, e Vacalouras, para os maiores de 4 anos. As entradas poden adquirirse xa en Ataquilla e no Museo Centro Gaiás, a un prezo de 3 euros por sesión.

Un total de trece curtas españolas participan en Pequefilmes 2023, como El sueño de Quino, inspirada nas viñetas do creador de Mafalda, ou Cole Krsuá, filme de stop motion dirixido por David Castro e escrito por él e Mario Larrá xunto con tres nenos.

Por último, o festival internacional recupera tamén nesta edición unha das actividades máis demandadas polas familias: os obradoiros de cinema para a cativada, dirixidos a nenos maiores de cinco anos. ecg