O Galiverso de Nadal adentra a cativada na casa do Apalpador mediante a realidade virtual

Unha edición especial do Galiverso chega á Cidade da Cultura neste comezo de ano no que a instalación de realidade virtual, que poderá visitarse desde ata o 5 de xaneiro no andar -1 do Museo Centro Gaiás, invita á cativada a adentrarse na casa dunha mítica figura do Nadal galego, o Apalpador, e remexer no seu interior a través de tecnoloxías inmersivas.

O Galiverso de Nadal ofrece así una nova experiencia na que serán benvidos toda rapazada a partir de 6 anos de idade, quenes poderán disfrutar de cinco minutos aproximadamente de nova realidade, atendendo ás recomendacións dos expertos para o uso deste tipo de lentes nos nenos. Na casa do Apalpador os máis pequenos poderán interactuar con varios xoguetes, deixar unha mensaxe virtual no taboleiro ou mesmo sentar a carón desta figura mítica para recibir unha sorpresa.

Por outro lado, os maiores de 12 anos poderán acceder á oferta completa do Galiverso, cunha ducia de opcións máis para mergullarse en monumentos e espazos naturais das catro provincias galegas sen saír do recinto. Contemplar o solpor en Fisterra, as vistas da Coruña desde o cumio da Torre de Hércules ou o canón do Sil desde as alturas forman parte do catálogo actual de experiencias que se poden vivir no Gaiás. Tamén internarse na cripta do Apóstolo en Santiago será posible con esta experiencia de realidade virtual, entre outras máis incluidas na oferta.

QUINCE POSTOS INDIVIDUAIS. O Galiverso de Nadal dispón de 15 postos individuais e poderá acoller unhas 275 visitas potenciais cada día, en horario de 11.00 ás 14.30 e de 16.00 ás 20.00 horas. Cada sesión individual terá unha duración máxima de 20 minutos, durante a cal será posible viaxar a un ou varios lugares do Galiverso desde un mapa virtual de Galicia. Cada destino conta, ademais, con textos e audios explicativos en galego, castelán e inglés.

Desde a súa apertura o pasado 20 de outubro, o proxecto de realidade virtual impulsado pola Xunta e a través da Consellería de Cultura recibiu máis de 1.600 visitas. Un éxito que hoxe sigue a sumar ca nova experiencia do Galiverso de Nadal, para a cal o acceso á instalación de realidade virtual é de balde.