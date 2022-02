O grupo popular solicita un plan de sendas peonís e ciclables para ordenar e priorizar actuacións

Santiago. A concelleira popular María Antón presentará unha moción no Pleno ordinario deste mes, co fin de que o Goberno local elabore un Plan municipal de sendas peonís e ciclables co que determinar e definir unha completa rede de itinerarios para comunicar os principais centros de atracción da mobilidade na cidade (áreas empresariais e comerciais, centros sanitarios, equipamentos deportivos, educativos e culturais...). A planificación prestará unha atención especial á continuidade dos traxectos e debe contribuír a tecer unha malla que articule os principais barrios e parroquias do Concello, nomeadamente de uso peonil pero coa posibilidade de convivencia co tránsito ciclista, ao longo do territorio municipal.

Para a concelleira popular, este documento debe incluír as actuacións en execución ou previstas por outras administracións, así como aquelas que foron aprobadas por acordos plenarios municipais e ademais debe programar a execución progresiva destas vías, con consignacións anuais nos orzamentos municipais e coas achegas que se obteñan a través de axudas procedentes doutras administracións públicas. ECG