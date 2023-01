O grupo popular tacha ó goberno socialista de desastre económico

O Partido Popular, a través do seu vicevoceiro municipal, Ramón Quiroga, definiu o goberno socialista como “desastre económico”, acentuado nesta ocasión por ser a cuarta vez que inicia o ano neste mandato sen ter orzamentos para o Concello. Esta situación supón un grave problema para a cidade e para a veciñanza, xa que significa a total ausencia de proxecto para a cidade e, ademais, que non existan nin executen investimentos, e a toda esta situación súmanse os retrasos na renovación dos servizos básicos da cidade, como é o transporte público ou da auga.

O vicevoceiro popular destacou que “podemos

falar de que estamos en presencia dun colapso económico do Goberno so-

cialista por absoluta in-

capacidade de aprobar

un só orzamento en pra-

zo en todo o mandato”.

Quiroga subliña que, non obstante, “o alcalde continúa a cobrar os impostos aos veciños, a os que se lles negou unha rebaixas como pedía o Partido Popular, a pesares de ter preto de 60 millóns en superávits na lexislatura e execucións do 20%”. Así mesmo, o popular remarca que “o alcalde foi incapaz de aprobar un só orzamento en toda a lexislatura en prazo, chegando a aprobar algún practicamente en maio, é dicir, entrando a metade do ano, o que da boa mostra da incapacidade para continuar gobernando a cidade despois das eleccións de maio de 2023”.

Ramón Quiroga sinalou que toda a lexislatura foi “un caos económico” sen orzamentos en prazo, tarde, mal e a rastras e sen pagar aos provedores e, se todo iso fora pouco, o Goberno socialista “busca escusas de mal pagador, como votar a culpa aos provedores de que teñen que axilizar a presentación de facturas, cando incumpriu en todo o mandato o prazo máximo que lle permite a lei para facer os pagos e que, ademais, pode ocasionar xuros en contra do Concello e do peto dos veciños”.

Recordou tamén que o alcalde, segundo o derradeiro dato do Ministerio de Facenda do mes de novembro, debe a provedores máis de 9 millóns de euros e é case o que máis tarda en pagar das sete grandes cidades, 65 días, case empatado con Ourense, con 68 días.

Quiroga calificou a situación como a “cara oculta” do Goberno local e que é necesario que a veciñanza saiba como xestiona o Goberno socialista os ingresos derivados dos impostos que pagan os veciños, aos que se nega a baixarse os impostos, xa que logo o Goberno local non apoiou a iniciativa do Grupo Popular dunha baixada de impostos para aliviar o aumento disparatado dos prezos en xeral, e da inflación en particular.