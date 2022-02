‘O home cando é home’, de Valeria Sarmiento, hoxe no Cineclube de Compostela

Santiago. O Cineclube de Compostela continúa hoxe, 16 de febreiro, o seu ciclo sobre cinema latinoamericano. Na semana que comezou con San Valentín, “é o momento dunha investigación, en clave de humor negro, sobre o amor romántico e a pervivencia do machismo na cultura latinoamericana”: O home cando é home (El hombre cuando es hombre, Costa Rica-Francia-RFA, 1982), un documental dirixido pola realizadora chilena Valeria Sarmiento. A sesión terá lugar no CS O Pichel (Santa Clara, 21), ás 21.30 horas. A capacidade máxima da sesión é de 30 prazas, que se adxudicarán por orde de chegada. Cal é o clima social e as tradicións culturais que, en Costa Rica e no resto da América Latina, alimentan o machismo e permiten a pervivencia da sumisión das mulleres? A esta pregunta tenta contestar Valeria Sarmiento mediante unha amalgama de conversacións, testemuños, situacións e números musicais que, aos poucos, sen alterar a superficie, van revelándonos toda a a putrefacción que existe por baixo desa construción social que é o amor romántico. O home cando é home “é unha radiografía do machismo en todos os seus aspectos, que continúa a nos interpelar no día de hoxe”, indican desde o Cineclube de Compostela. ECG