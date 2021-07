O hospitalidade xacobea, nunha charla do experto no Camiño Antón Pombo

CONFERENCIA. Todos os peregrinos volven a casa con historias sobre o Camiño, as súas rutas e as súas xentes. Nestas anécdotas, a hospitalidade e os lazos sociais establecidos adoitan ser calidades estreitamente ligadas á viaxe. Antón Pombo, doutor en Historia e experto no Camiño de Santiago, será o encargado de dar un faladoiro sobre esta cuestión: a acollida nas rutas xacobeas. A charla, baixo o nome A hospitalidade como signo distintivo nos camiños xacobeos de peregrinación. A acollida contemporánea nos albergues, terá lugar o xoves 29 de xullo, ás 19.00 horas, no Auditorio da Fundación Rodríguez Iglesias, situado na cidade da Coruña.

Esta conferencia está enmarcada dentro da exposición Os tres hospitais do mundo: a hospitalidade na construción do Camiño, aberta ata o día 30 de setembro. Comisariada polo xornalista e fotógrafo José M Salgado, dita exposición forma parte do programa O teu Xacobeo; estando cofinanciada pola Xunta de Galicia.

O obxectivo é ofrecer unha perspectiva da historia da hospitalidade que enmarca o Camiño de Santiago como ruta de achegamento e amabilidade, dende antes da aparición do Apóstolo en Compostela. Antón Pombo profundará na cuestión mañá, na súa charla. XIANA FOLE