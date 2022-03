O informe do Defensor del Pueblo recolle infraccións no psiquiátrico de Conxo

O pasado 18 de marzo foi presentado o Informe Anual do Defensor do Pobo correspondente a 2021. O documento, que recolle información sobre numerosos servizos públicos dedica a súa páxina 567 ao Hospital Psiquiátrico de Conxo, no que foron detectadas condutas reprovables pendentes de resolución que non son especificadas no documento.

Neste sentido, o Movemento Galego da Saúde Mental sinala que a institución optou pola vía da non colaboración cando foi visitada polos representantes do Mecanismo Nacional de Prevención (dependente do Defensor del Pueblo). O texto inidica que os membros do MNP foron atendidos por un médico de garda e que cando pediron falar co responsable do hospital, quen foi consultado por teléfono e informado da presenza dos visitantes, decidiu non entrevistarse con eles.

Os integrantes do MNP visitaron ao día seguinte o complexo, onde tiveron un breve encontro co xefe de servizo e con outra responsable do hospital na cafetería. O terceiro e último día de inspección, o director acudiu presecialmente despois de que o equipo do MNP lle informase das declaracións duns dos usuarios, que eran de especial gravidade e precisaban dunha intervención por parte da entidade.

O Movemento Galego da Saúde Mental e o Informe Anual do Defensor del Pueblo de 2021 coinciden na actitude pouco colaboradora dos cargos medios e altos responsables da recuperación dos doentes ingresados.

a historia repítese. Non é a primeira vez que o Movemento Galego da Saúde Mental e o Defensor del Pueblo denuncian vulneracións dos dereitos dos doentes.

Durante xullo do ano pasado o centro recibiu a visita sorpresa do Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura, que ditaminou que existía un trato discriminatorio cara as mulleres e recolleu a testemuña dun usuario que sufrira abusos sexuais e fora tratado de maneira denigrante e revitimizadora por parte do hospital psiquiátrico.

No que respecta ao trato ás mulleres, as conclusións dos membros do MNP indicaban que existía unha repartición das tarefas baseada nos estereotipos de xénero e que as mulleres presentaban unha estancia media de 14 anos mentres que a dos homes era de 12. Igualmente, elas tiñan menos posibilidades de ser enviadas de alta para a casa (39%) mentres que os seus compañeiros varóns tiñan un 51, 3%.

Outra das irregularidades denunciadas pola agrupación foi a vulneración dos dereitos dunha persoa con discapacidade ingresada por urxencias no complexo, que foi presuntamente sometida a contención mecánica continuada.