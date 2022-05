O Maker Faire Galicia reúne a 200 creadores e máis de sesenta proxectos na Cidade da Cultura

Santiago. A Cidade de Cultura acollerá entre o 1 e o 5 de xuño a 8ª edición da Maker Faire Galicia, na que participarán arredor de 200 makers con máis de 60 proxectos, e terán lugar máis de 40 obradoiros, tanto en liña como en formato presencial. Esta edición achegará o que pode ser o mundo 5.0, que ten que ver sobre todo coa sustentabilidade do planeta e o benestar das persoas. Así, algunhas das temáticas deste ano serán o emprendemento consciente, a saúde mental, a economía social, as tecnoloxías accesibles ou a innovación social. É o evento deste tipo máis grande da península, que tras dous anos en formato 100% en liña debido á pandemia, retoma con forza a presencialidade. Ademais dos relatores principais, como a estadounidense Gitanjali Rao (primeira nena da historia portada da revista Time), Pepe Martín (CEO de Minimalism), Carlota Corzo (Fundadora de Lázzaro) ou o mexicano Paco Ayala (Fundador de Horto Roma Verde), xa se poden consultar na páxina en liña do evento todas as charlas e mesas redondas que levarán a cabo durante as cinco xornadas. Este feira é totalmente gratuíta tanto en formato en liña, como nas xornadas de industria e educación en formato presencial, que se celebrarán as mañás dos días 2 e 3 de xuño. ECG