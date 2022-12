O Mercado da Estrela enche a cidade coa ledicia do Nadal na súa feira artesá

Santiago. O Mercado da Estrela retornou á cidade por todo o alto con interesantes propostas e creacións que se poderán visitar ata mañá. Artesáns, creadores, artistas, produtores e emprendedores deleitarán ós composteláns cos seus produtos que van dende a moda, bixutería e complementos ata decoracións, adornos de Nadal, deseños e ilustracións.

Un sinfín de creacións que se complementarán cun ambiente moi festivo, musical e gastronómico que invita aos máis novos a achegarse ao mercado e disfrutar das melodías, o xantar e, sobre todo, da feira creativa, no que o clásico Artesanía Galicia supón un dos espazos máis prometedores.

Os máis melómanos poderán se deleitar coas bandas de pop, rock e eléctronica que trae este ano a programación musical que estará dende ás 13.00 horas ata pasada a medianoite de hoxe, e ata ás 21.00 na xornada de mañá. Alén, a partir das once da mañá e ata as nove da noite, poderase disfrutar da Feira Creativa de Agasallos de Nadal con gardería ludoteca e obradoiros no 2º andar do Centro Social Abanca na Praza de Cervantes, no claustro procesional do mosteiro de San Martiño Pinario e na Hospedería San Martín Pinario.

Así mesmo, haberá unha zona Foodtruck con DJ’s e unha intersante oferta gastronómica na praza 8 de Marzo que estará, hoxe, dende ás 12.00 ata a medianoite; e, mañá, tamén dende as 12.00 ata as 22.00 horas.

Pola súa banda, co tradicional acendido de Nadal de onte no Gaiás, a Cidade da Cultura ábrese camino nesta fin de semana cun amplo programa de actividades pensadas paras as familias nestas datas. ecg