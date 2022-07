VERÁN. Este mércores abren as piscinas de Fontes do Sar no seu formato de verán logo de finalizar a obra da nova cuberta telescópica do recinto. A piscina estará aberta de luns a domingo, todos os días do verán, tamén os festivos, de 11 a 21 h. É de acceso gratuíto para abonados ao Multiusos e Santa Isabel. ECG