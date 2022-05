O mércores comeza a Ascensión’22 con gran variedade de actividades

Santiago. Tras dous anos de parón por mor da pandemia, o Recinto Ferial de Amio acollerá de novo a Festa dos Maiores. A cita é este sábado, 28 de maio, dentro do programa das festas da Ascensión. Recupérase así un evento con gran tradición na cidade, e que permitirá á terceira idade compostelá desfrutar de novo dun xantar colectivo, seguido de actuacións musicais e bailes. As entradas, que teñen un custo de 7,50 euros, poden mercarse no Teatro Principal ata o 27 e maio.

O próximo sábado 28 de maio, os nosos maiores poderán xuntarse de novo no Recinto Ferial de Amio para desfrutar xuntos dun xantar, con sobremesa amenizada pola orquestra Fussión e José Manuel Punzano. As entradas están dispoñibles no despacho de billetes do Teatro Principal. Para facilitar o acceso, o Concello habilitará un servizo de buses desde a praza de Galicia ata o Recinto Ferial de Amio en horario de 12.00 a 14.00 h e de 17.00 a 19.00 h.

As Festas da Ascensión celebraranse desde o mércores 25 ata o domingo 29, con concertos, orquestras, monicreques, e en xeral unha gran variedade de actividades. ECG