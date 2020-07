O meu altarciño formado cos libros dun cento de autores

Resulta que eu dispoño dun santoral da miña devoción e fago con eles o mesmiño quen fan os toureiros, os matadores de touros, cos santos e as distintas virxes, ou cos moi variados crucificados, das súas correspondentes devocións e dependencias, adorados que son nos altares das nosas igrexas, e que eles transportan reproducidos en imaxes ou en estampiñas que levan no medio das súas equipaxes xunto cos seus traxes de matar e os instrumentos profesionais, as muletas, as capas, os estoques e así.

Sempre me imaxinei ós toureiros logo de acudir ó sorteo dos touros ós que executar fixándose ben neles e nas características dos dous que lles tocaron en sorte pra chegar axiña ó hotel, colocar o altarciño cos santos ós que lles rezar, dispóndoos de acordo coas características de cada un dos exemplares dos dous que lle caeron en sorte e comezar a rezarlles por se acaso; por exemplo, que un touro pinta moi bravo e nada doado de tourear? pois estampiña de santa Rita, patroa dos imposibles, ó canto, colocada en lugar preferente, xunta coa imaxe da Virxe dos desamparados, e tres avemarías e una salve, no caso deste primeiro. Que o outro derrota un pouco á esquerda e tira a perderse ollando prós tendidos de sol? pois estampiña do Cristo dos lexionarios, por un lado e imaxe de san Antonio de Padua coa oración que axuda a recuperar o perdido polo outro e así sucesivamente.

Cal é o motivo que me leva a min agora a darlles noticia destas miñas imaxinacións. Diréillo. Estou seriamente preocupado coa que está caendo. Xa chimparon embaixo con Miguel de Cervantes, botado do santoral literario por ser escravista, no entender dos iconoclastas actuais, a el, que se tirou cinco anos en Arxel, na condición de tal, de escravo, polo que moito me temo que, cando alguén empeza a practicar ó tiro ó prato, porque agora esta prohibido o de pichón, que se non xa veriamos, acaba por lle coller gusto e non deixa prato sen o seu disparo nin pichón sen a súa perdigonada.

Se os toureiros montan os seus altarciños nas habitacións dos hoteis nos que se aloxan, teño eu permanentemente montado outro á dereita da mesa na que teño o ordenador no que escribo. O meu altarciño, chamémoslle tamén así, está formado cos libros dun cento de autores cuxas obras tamén son da miña devoción. Según pinten os días e sexa a semblante do ceo, tamén se non sei por ónde comezar a lles escribir a vostedes, boto man dun deles, póñome a lelo e malo será que non se me ocorra algo co que tourear esta pra min moi difícil arte de escribir artigos de xeito cotiá dende hai xa máis de trinta anos facendo, as máis das veces, o que os taurófilos chaman unha faena de aliño coa que saír do paso con certa elegancia xa que non fortuna.

OS MÁIS vellos e constantes dos meus lectores non fará falla que lles dea a nómina deses santos ós que eu lles rezo, rogándolles a imaxinación que natura ou as aulas non me deron, pois xa se terán apercibido dela, da nómina e, ós que non sexan quen de compoñelas, que sigan léndome e a ver se así se enteiran. E se non sucede iso pois de hoxe nun ano, tan amigos, que eiquí non pasou nada.

De momento, dicíalles, xa chimparon embaixo con Miguel de Cervantes. Así que hoxe nin tocalo. Veremos mañá.

A Antonio Machado xa recorrín hai uns días polo que hoxe tampouco non toca. Valerá Nietzsche? Pois non o sei . Abro un libro seu ó chou e leo: “Se a unha muller se lle concede que teña razón, non poderá renunciar a poñer o seu calcañar, en son de trunfo, sobre a cerviz do sometido pois a muller necesita saborear a vitoria; mentres que, nun caso semellante, o home adoita avergonzarse fronte a outro home de ter razón. A cambio, o varón está afeito a vencer, en tanto que a muller vive unha excepción cando vence”.

Leo e releo isto que escribiu Nietzsche e penso que unha mala tarde tena calquera e que, como diría Pepehillo de Barrantes, a quen eu, sendo neno, vin na praza de touros de Pontevedra: “En peores plazas hemos toreado, hermano” así que non sei se tourear este morlaco ou absterme del abandonándome á miña preocupación polos tempos que nos agardan pola proa.

Sosterase Montaigne no seu pedestal? Que pasará con Goethe ou con Voltaire, con Proust ou con Séneca, mesmo con Marco Aurelio e tantos outros, e así ata ese case cento de autores que sempre teño ó meu acado pra que me boten unha man? Volverá ter que emigrar Stefan Zweig? Josep Pla ou Cunqueiro sobrevivirán logo das eleccións se as cousas saen torcidas?

Nós soubemos respectar a obra de Luis-Ferdinand Céline ou a de Ezra Pound simplemente pola magnitude do seu empeño e do seus logros, por citar tan só dous exemplos dos moitos que cabería traguer a colación. De hoxe nunha semán non creo que eiquí vaian cambiar moito as cousas, así que poderemos seguir tranquilos.

Pero que pasará á volta dos meses, cando a paisaxe estatal poida ser unha resultante vectorial de Abascal e Casado? Realmente é desexable o que se entende que prefire o actual presidente do Goberno central: que eiquí gañe quen xa nos goberna e que en Euzkadi o faga un PNV necesitado dos votos do PSOE pra poder seguir gobernando alí. Todo de xeito que Feijoo se vaia pra Madrid -a recompor o PP- co que no seu momento poderá pactar co PP e co PNV a continuidade da súa presidencia.

Así que, desbotados os autores do meu altarciño, o único que se me ocorre e ir recomendándolles que cada quen vaia montando o seu altar coas fotos destes pais da patria por se chega o día de ter que adorar ós santos, ou a santa, polas respectivas peanas coas que a Historia lles e nos depara. E é que todo está por ver, compañeiriños.