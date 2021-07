O monasteiro de San Martiño Pinario reabre o espazo cultural

Santiago. Hoxe, na praza da Inmaculada, terá lugar a reapertura do Espazo Cultural do monasteiro de San Martiño Pinario. Fechado durante os últimos dezaseis meses, este espazo presentará a actividade xeral xa prevista, nun novo réxime de días e tamén de horarios de visita.

A programación de exposicións será a que estaba estipulada, con concertos para o que reste de ano. A Xunta de Galicia declarou Ben de Interese Cultural a este monasterio compostelán, na categoría de monumento, en novembro de 2020. O decreto, ademais de acreditar o inmenso valor singular que posúe, tamén garante a súa protección, como un dos conxuntos máis sobresaíntes de España polo seu valor cultural, histórico e, por suposto, artístico. As súas orixes remóntanse ao século X, moi ligadas ao culto do Apóstolo Santiago e á custodia do sepulcro.

Á reapertura do Espazo Cultural do monasteiro e ao seu correspondente encontro acudirán Carlos Álvarez Varela, reitor do Seminario Maior de Santiago de Compostela, e José Otero Paradela, xerente do Espazo Cultural de San Martiño Pinario. O acto terá lugar ás 12.00 horas, no lugar reservado para as actividades culturais. A Igrexa-Museo conta cunha mostra permanente que inclúe pintura, escultura e gravado, xunto coa propia arquitectura. Ademais, este 2021 celébrase o 153 aniversario da instalación do Seminario Maior no monasterio de San Martiño Pinario, así como o 193 aniversario da fundación de dito seminario compostelán. Xiana FOLE