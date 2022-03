O Monte do Gozo acolle o sábado a andaina solidaria ‘Unha tarde con Samuel’

Duchenne- Becker. O Concello de Santiago anunciou que hoxe é o último día para inscribirse no Segundo Cross e a Andaina Solidaria para a investigación Duchenne- Becker. Unha tarde con Samuel, que se celebrará o próximo sábado, día 26, no Parque do Monte do Gozo. A presentación tivo lugar, coa presenza da concelleira de Deportes, Esther Pedrosa; Juanma Mata Torreira, pai de Samuel, e Amador Pena, en representación do Club S.D. Compostela Atletismo, organizador do evento. Raxoi colabora nesta iniciativa solidaria, na que xa hai máis de 350 persoas inscritas. Todos os detalles, así como o formulario de inscrición, o regulamento, e os donativos do Dorsal 0, están na web carreirasgalegas.com. Todo o recaudado destinarase integramente a investigación desta enfermidade. As persoas interesadas en participar poden optar por calqueira das dúas modalidades: carreira, de cinco quilómetros, con saída ás 17.30 h; e andaina, de 2,5 quilómetros e saída ás 17.00 h. Para a cativada, tamén se organizou, de xeito paralelo ao dos maiores, unha carreira e unha andaina.

A distrofia muscular de Duchenne e Becher, a enfermidade que sofre Samuel; e unha doenza rara, dexenerativa e polo de agora sen cura. Os músculos daquelas persoas afectadas debilítanse pouco a pouco ata perder a súa funcionalidade. ECG