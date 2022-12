O Multixogo Nadal en forma dun gran parque de atraccións

Santiago. O Multixogo Nadal será un gran parque de atraccións de 3.500 m2 no que haberá diversas actividades para que o público familiar poida disfrutar durante as vacacións de Nadal, dende o 26 de decmebro ata o 2 de xaneiro do 2023. O evento, no Multiusos Fontes do Sar, contará todos os días de apertura cunha gran tirolina de 80 metros de percorrido que atravesará dende as alturas toda a pista central do recinto e un circuito multiaventura de 500 m2. Os asistentes poderán desfrutar tamén de inchables, rocódromos, piscina de bolas xigante, circuíto de karts a pedais, simuladores, videoconsolas, xogos interactivos, xogos populares, actividades deportivas e obradoiros de Nadal.

Alén, haberá unha programación diaria na que se sumarán actuacións, exhibicións e obradoiros especiais: concertos didácticos, sesións de maxia, contacontos, sesión de DJ infantil con campanadas, sesións de zumba, chocolatada de benvida 2023, obradoiro de robótica e exposición de modelos de Lego xogables, repostería de Nadal ou actividades en inglés, entre outras.

As entradas para este evento de lecer e entretemento xa están dispoñibles en Ataquilla e na recepción do Multiusos Fontes do Sar a un prezo de 6 euros por persoa. ecg