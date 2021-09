O Museo Casa de la Troya levará a cabo seu último roteiro medieval o xoves

Santiago. O Museo Casa de la Troya realizará o derradeiro roteiro da temporada este xoves ás oito da tarde, saíndo do propio museo. O guía Suso Martínez vestirase do trobador medieval Paio Gomes Chariño para dramatizar o itinerario polas rúas vellas da cidade, acompañado por un grupo de troyanos que interpretarán pezas do

cancioneiro medieval como Romance de Don Gayferos ou Sediame eu na ermida de San Simón. Para anotarse a este roteiro medieval cómpre escribir a visitas@lacasadelatroya.gal ou chamar o propio xoves ao museo, cuxo teléfono é 695 211 266. Paio Gomes Chariño, trobador e soldado, traslada ao público asistente á Compostela de finais do século XIII polas rúas da Troia, Moeda Vella, Xerusalén, Casa Gótica, Algalia de Abaixo, Praza de Cervantes, Santa María Salomé e Praterías. Declamaranse cantigas da época e levará acompañamento musical,

nun paseo polos lugares vinculados aos trobadores, poetas e protagonistas da lírica

medieval. Será unha viaxe aos séculos de ouro da literatura galego-portuguesa e

das peregrinacións a Compostela. O paseo troyano, que forma parte do proxecto Roteiros de Compostela: Do

Pórtico da Gloria a La Casa de la Troya, durará unha hora e media aproximadamente, e comezará ás oito. p.b