O Pazo de San Lourenzo acolle a segunda edición de ‘Sabor a Artesanía’

Santiago. Santiago acolle esta fin de semana a segunda edición de Sabor a Artesanía, un evento de venda directa do produto artesán no que a marca Artesanía de Galicia terá un papel destacado coa participación de 17 obradoiros inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia e a organización dun obradoiro impartido pola asociación de artesáns Trenzarte.

Este mercado, que se celebra hoxe e mañá no Pazo de San Lourenzo, está organizado pola empresa Correveydile e conta coa colaboración da Xunta, a través da Fundación Artesanía de Galicia. A xerente da Fundación, Elena Fabeiro, achegarase hoxe, ás 12.00 horas, ata o Pazo de San Lourenzo para respaldar os 17 obradoiros da marca que participan no evento. Entre outros, participan os obradoiros composteláns Noga Arts Joyería de Autora, Milena Colella, Jatafarta, Deica!, Contraform, Xiana Cobo e Degerónimo.

Na programación do evento tamén se inclúen actuacións musicais para as que será necesario mercar entrada. Sabor a Artesanía estará aberta ao público hoxe e mañá, en horario de 12.00 a 21.00 horas. Os xardíns do pazo acollerán as actividades complementarias da iniciativa que abranguerán diferentes concertos en directo. ECG