O PP acusa ao goberno socialista de desviar 90.000 euros a unha empresa vinculada ao PSOE

O Grupo Municipal Popular ven de acusar ao goberno socialista de “desviar 90.000 euros de maneira ilegal” a unha empresa vinculada ao PSOE para alugar un inmoble no parque empresarial da Sionlla. Así, a través do seu voceiro, José Antonio Constenla, o grupo popular exixiulle ao goberno municipal que explique de forma urxente este desvio vinculado ao Partido Socialista e a UGT-Galicia”, a través do concelleiro José Manuel Pichel, responsable do contrato de alugueiro dunha nave situada no polígono de Costa Vella, destinado a servizos municipais de Parques e Xardíns e do Medio Rural.

Na súa comparecencia, o voceiro popular subliñou que “moito nos tememos que esa cantidade poida subir, posto que o inicio das obras para o acondicionamento das oficinas no recinto de Amio non teñen data de inicio e nin están licitadas”. Así mesmo, Constenla esixiu saber o motivo polo que non se incluíu na documentación do acordo para este contrato o informe xurídico que xustifique os motivos que sustentan esta adxudicación directa e por que non se abriu un procedemento de concorrencia pública, “que é a norma xeral, para recibir ofertas, tendo en conta que o traslado dos locais da antiga estación de autobuses era coñecida desde hai anos”.

Tamén, Constenla Ramos considera imprescindible transparentar quen e como se realizaron as “prospeccións de mercado” para a selección destas oficinas concretas, é dicir, cal foi o sistema de baremación e que resultados acadaron os demais locais contemplados. Outras das incógnitas “que non teñen resposta a día de hoxe”, subliña o popular, e que o Goberno socialista debe explicar, é se era coñecedor da vinculación do concelleiro de José Manuel Pichel co inmoble alugado propiedade de persoas relacionadas co Partido Socialista de Galicia ou co sindicato UXT-Galicia. Desde o grupo popular esixen saber se o goberno socialista “respectou a normativa de contratación no relativo aos principios de publicidade, concorrencia e igualdade, así como o Código ético e de conduta do Concello e a Declaración de ausencia de conflito de intereses que deben subscribir os membros do Goberno municipal”.

COMPOSTELA ABERTA. Pola súa parte, tras a denuncia formulada por CA sobre o alugueiro dun inmoble propiedade dunha empresa vinculada ao concelleiro do Medio Rural, Compostela Aberta tilda as explicacións do Goberno de “insuficientes, incoherentes e imprecisas”. Así, esixen a máxima transparencia pois o PSOE “non aclara a relación do concelleiro de Medio Rural con Desproi SL, nin explica por que o Concello visitou as súas instalacións antes de elaborar o informe que definía as características do inmoble a alugar”. Afirman, ademais, que o grupo socialista tampouco aclara por que o alcalde asinou un contrato dun ano de duración, cando a Xunta de Goberno acordara un prazo de catro meses.