O PP demanda que na rotonda do Hórreo se mellore a seguridade

Santiago. A vicevoceira do Grupo Municipal Popular, María Castelao Torres, vai levar unha proposta de acordo ao Pleno municipal deste mes de xaneiro, co fin de que o goberno socialista encargue, de urxencia, un proxecto específico para a reformulación da rotonda da rúa Hórreo, situada nas inmediacións da estación intermodal, á altura da rúa de San Pedro de Mezonzo.

Para os populares, que lembran que advertiron da necesidade dunha rotonda para facilitar o acceso ao Ensanche cando o proxecto inicial da remodelación da rúa do Hórreo non a contemplaba, ao igual que a rede semafórica, a solución adoptada para canalizar o tráfico nese punto non ofrece os resultados desexables, tanto no tocante ao diámetro necesario para unha axeitada funcionalidade deste elemento, como no trazado dos carrís que alí converxen, que, na actualidade están a xerar continuos problemas na circulación e contribúen a incrementar as posibilidades de colisión entre vehículos.

Todo parece indicar que o que é necesario é diminuír o tamaño da rotonda e ampliar a dous carrís, co que se remataría co caos de tráfico existente nesta zona na actualidade. A proposta do Partido Popular solicita que se realice un proxecto específico no que se valoren as dimensións do diámetro da rotonda, coa realización de estudos técnicos que analicen todas as posibilidades de mellora, para optimizar o espazo de circulación sen comprometer a seguridade peonil.

Así mesmo, a concelleira popular considera que é necesario proceder a unha mellora da iluminación e a un novo deseño dos carrís, para facer tamén máis segura e fluída a circulación.

rEDACCIÓN