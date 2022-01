O PP esixe unha rápida reparación e posta a punto dos parques infantís

Recreo. O Grupo Popular, por medio do portavoz Alejandro Sánchez Brunete, buscará un acordo ante o Pleno municipal para que o Concello realice, conforme a unha auditoría previa, un programa de reparacións e posta a punto da totalidade dos parques infantís municipais, que inclúa a valoración das actuacións e calendario previsto, para mellorar as súas condicións e garantir o cumprimento das medidas de hixiene, seguridade, accesibilidade e inclusión deste tipo de instalacións. Segundo se detalla na iniciativa rexistrada, “un simple percorrido por algúns dos parques permite constatar esta necesidade”. Entre os exemplos dos que presentan deficiencias máis acusadas cítase o parque dos Agros de Ramírez, co solo de caucho estragado; o parque da Praza de León, en Pontepedriña, o de Ponte Pereda, ou do Castiñeiriño, entre outros. ECG