O PP insta ao goberno local a reducir o número de ‘contratos a dedo’

Santiago. O portavoz do grupo municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, ofreceu onte unha rolda de prensa na que instou ao goberno local a que formalice un Plan de acción que, consonte ás recomendacións da Intervención municipal, reduza a extensión e os efectos negativos que a contratación menor está a supoñer para o correcto funcionamento da administración pública.

O portavoz popular explicou que o pasado mes de febreiro coñeceuse o informe da Intervención municipal relativo á contratación menor no Concello de Santiago no ano 2020, un documento que explica con obxectividade e claridade os inconvenientes e riscos que os contratos menores supoñen para o correcto funcionamento da administración pública e que, como dicíamos, reflicte a “excesiva actividade” contractual con esta modalidade, excesiva actividade que pon de manifesto unha “situación estrutural”.

O popular subliñou que a proposición que o seu grupo presentará, no vindeiro pleno ordinario, vén motivada polo incremento desta clase de contratos que “sen maior procedemento nin maiores garantías de atención aos principios de bo goberno, están pensados, en principio, para atender necesidades urxentes e de escasa contía e non planificables por recorrentes”, pero, tal como sinala Sánchez-Brunete, no Concello de Santiago “vense xeneralizando o que debería ser unha excepción”.

Por isto, a Intervención municipal no seu informe propón recomendacións que, ao xuízo do grupo municipal popular, “debería asumir o goberno local, co fin de reducir a extensión e os efectos negativos que a contratación menor supón para o correcto funcionamento da administración pública e para os dereitos dos contribuíntes e emprendedores”, posto que “cada vez que se outorga un contrato a dedo, alguén gaña pola cara e moita veciñanza e emprendedores perden inxustamente”.

A Intervención municipal recomenda, entre varias accións, introducir na normativa interna municipal a obrigatoriedade de promover a concorrencia na adxudicación dos contratos menores, ben mediante anuncios de licitación ou ben mediante a existencia da solicitude de tres ofertas ou orzamentos, excepcionando aqueles casos en que este trámite non contribúe ao fomento da competencia ou ben supoña un obstáculo para cubrir de forma inmediata as necesidades que en cada caso determinen.

E facilitar tamén o control na execución dos contratos menores mediante a introdución da existencia no expediente do contrato menor de pregos de prescricións técnicas que definan o alcance material temporal das prestacións para executar polo contratista, así como medidas expresas de control da execución e de penalizacións e indemnizacións en caso de execución inadecuada. ecg