O PP pide melloras na seguridade viaria do colexio López Ferreiro

Santiago. O concelleiro do grupo municipal popular José Antonio Constenla presentará no vindeiro pleno ordinario unha proposición para que o Goberno municipal leve a cabo, coa maior celeridade posible, as melloras de seguridade sanitaria e viaria propostas pola comunidade educativa do CEIP López Ferreiro. Os populares solicitan actuacións no relativo ao peche e cubrición das pistas deportivas na dársena de Xoán XXIII en coordinación coa Xunta; a apertura dos baños públicos nesa zona coa súa desinfección diaria; a instalación de bolardos e adaptación dos pasos de peóns e control de velocidade na rúa dos Xasmíns; ademais da reforma dos bolardos en Xoán XXIII e a vixilancia da policía para mellorar a seguridade nas entradas e saídas do alumnado.

A Anpa do centro destaca como “moi urxente” a necesidade de pechar as pistas deportivas sobre a dársena que empregran para os recreos e educación física, acompañada da apertura dos baños próximos á cafetería, pechados nos últimos meses e moi necesarios para a recomendada hixiene de mans. En segundo lugar, destaca o popular “os representantes da comunidade educativa inciden na necesidade a curto prazo de aumentar a seguridade viaria no contorno do colexio”. s.c.