O PP pide que se rematen as obras de mellora na rúa de San Clemente

REIVINDICACIÓN. O Grupo Municipal Popular, a través da súa vicevoceira, María Castelao, pediralle ao Goberno local no Pleno ordinario de hoxe que complete as tarefas de mellora na rúa San Clemente, sobre a que se actuou hai tan só uns meses. Para a popular, a concellería de Obras debe proceder a reparar as lousas deterioradas existentes nesta vía, concretamente, as que se atopan nas proximidades dos colectores subterráneos, completando a mellora realizada recentemente no pavimento. Recentemente, por parte do departamento municipal de Obras efectuáronse unhas melloras para a reparación do pavimento e o repintado das zonas de estacionamento da rúa de San Clemente que obrigaron a manter cortado o tráfico durante o tempo no que se desenvolveron os traballos. Sendo esta unha actuación necesaria, sorprende ao PP que na programación de ditas tarefas por parte da concellería de Obras non se tivera en conta a reparación dunhas lousas claramente deterioradas que destacan na beirarrúa próxima ao centro de ensino, xusto á beira dos colectores subterráneos existentes (como se pode apreciar na fotografía que se acompaña), o que supón un risco de caídas, tanto para os usuarios de ditos contedores como para os peóns que transitan por dita beirarrúa. redacción