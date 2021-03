O PP pregunta a Raxoi por que non se retiran pancartas dalgúns espazos públicos

Santiago. O Grupo Municipal Popular presentará no vindeiro Pleno ordinario deste mes unha pregunta para que o Goberno local explique cal é a política de colocación e retirada das pancartas, especialmente en espazos públicos merecentes de especial protección patrimonial. Concretamente, os Populares vanlle solicitar aos responsables municipais que indiquen o motivo polo que, desde hai máis de dous anos, permanece algunha pancarta na entrada do paseo principal da Alameda. O PP considera incrible que o Goberno de Sánchez Bugallo asuma a “política pancarteira” de Compostela Aberta que nun decreto de 2018 –posteriormente ratificado polo Goberno local– deu por válida a instalación dunha nova tipoloxía de pancartas, a “pancarta permanente”, tal e como se recolle en varios decretos municipais. A xuízo do PP esta tipoloxía autorizatoria contravén as normas municipais, especialmente, en espazos merecentes dunha especial protección patrimonial; normas que si contemplan unha colocación esporádica de carteis con ocasión dalgunha manifestación ou efeméride concreta ou limitada no tempo. s.c.