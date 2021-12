O PP propón reutilizar as cabinas telefónicas para novos usos gratis

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través do concelleiro José Antonio Constenla, presentará unha iniciativa no vindeiro Pleno para que o Goberno local proceda, canto antes, ao estudo, deseño e -se fose o caso- a posta en marcha de medidas para a implantación de novos servizos para as telecomunicacións de uso gratuíto, como a incorporación dun punto de conexión wifi gratuíta ou a recarga de dispositivos móbiles, que aproveiten o emprazamento e a infraestrutura das cabinas telefónicas públicas que aínda existen no termo municipal de Santiago. Nese mesmo punto, tamén se poderían incluír outras prestacións como por exmplo un sistema gratuíto para as chamadas de emerxencia, a xestión de trámites municipais en liña ou un sistema para difundir mensaxes multimedia de interese cultural, turística, e mesmo publicitaria, que contribuíra a cubrir o custo e mantemento deste novo servizo para os cidadáns. A aprobación o pasado 16 de novembro por parte do Consello de Ministros do proxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións fai que se aproxime a “sentenza” definitiva para as cabinas telefónicas, ao propoñerse no texto legal a súa eliminación como “elementos obsoletos”, xunto coas guías telefónicas, que -no caso da aprobación polas Cortes- comezarían a desaparecer paulatinamente ao longo do ano 2022.

Constenla Ramos indicou que algunhas cidades, como a de Lugo recentemente, comezaron a adoptar medidas para retirar a maior parte das cabinas, deixando un mínimo número en función do número de chamadas rexistradas. Noutras cidades tamén se aposta por adaptalas a novos usos relacionados coas novas tecnoloxías. En Compostela durante os últimos anos xa se foron retirando por parte das empresas algunhas cabinas que non resultaban rendibles ou aquelas que, ademais -como no caso da máis recente na rúa Doutor Teixeiro-, supoñían un obstáculo para a accesibilidade. Con todo, queda un número considerable que, pola súa localización e a súa infraestrutura, poderían ser susceptibles de reutilización, como o caso das situadas na Avenida Xoán XXIII. redacción