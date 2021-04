O PP reclama a revisión das escaleiras nas rúas

pleno. Un desgraciado accidente acontecido no mes

pasado nas escaleiras do paso inferior da SC-20 desde a rúa Batalla de Clavijo veu poñer de manifesto o perigo que poden supoñer estas infraestruturas tan frecuentes na rede urbana. Aínda que este tipo de sucesos non son frecuentes, “as súas nefastas consecuencias aconsellan prestarlle unha atención especial”, asegura o PP. Ao longo da cidade existen escaleiras que presentan “evidentes signos de deterioro e dunha axeitada atención para que ofrezan a maior seguridade: con chanzos partidos, perigosa presenza de verdello que as fai esvaradizas, firme irregular nos seus accesos ou varandas ás que lle faltan elementos ou cos materiais bastante deteriorados”.

Para tratar de mellorar esta situación, o PP vai presentar unha iniciativa no Pleno deste mes para que o goberno municipal ordene a supervisión e control das escaleiras existentes nas rúa e espazos públicos. s. cuiña