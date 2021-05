O PP solicita medidas de protección e difusión do patrimonio rupestre

Santiago. A concelleira do grupo municipal popular María Antón presentará no vindeiro pleno unha moción para que o goberno de Sánchez Bugallo, “por propia iniciativa ou ao abeiro do proxecto Compostela Rupestre”, faga unha actuación urxente de roza do entorno e os accesos, coa correspondente sinalización direccional, explicativa e admonitoria dos gravados rupestres inventariados no termo municipal, sen prexuízo da continuidade dos necesarios traballos para a aprobación do Plan Director e da execución das medidas que nel se poidan determinar para a posta en valor, conservación e mantemento conxuntos deste valioso patrimonio.

Antón lembrou que pronto se cumprirán cinco anos desde que a Corporación municipal aprobara, por unanimidade, en setembro de 2016 unha proposición do PP para o impulso do Centro de Interpretación de Villestro e a catalogación e promoción do Patrimonio Rupestre. ecg