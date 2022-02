O prazo para aboar a tarxeta de municipio remata este próximo venres

Santiago. A Concellería de Mobilidade e Seguridade Cidadá do Concello de Santiago recorda que segue aberto o prazo para o abono da taxa anual das tarxetas de municipio (rotuladas cun L) ata o 18 de febreiro de 2022. A partir desa data (18 de febreiro), se non se efectuou o pago anual, a tarxeta será desactivada.

O importe é de 50 euros e o pagamento efectuarase nas oficinas de TUSSA (Estación Intermodal, rúa Clara Campoamor) de luns a venres en horario de 10.00 a 14.00 horas e de 16.30 a 20.30 horas.

A persoa interesada deberá acreditar a titularidade da tarxeta con DNI, tarxeta de residencia ou pasaporte. No suposto de actuar por representación, esta deberá acreditarse achegando fotocopia da identificación do representante e autorización asinada pola persoa representada.

Solicitude da tarxeta de residente na rúa Doutor Maceira. O Concello tamén lembra que segue aberto o prazo para a solicitude da tarxeta de residente na rúa Doutor Maceira. O prazo esténdese ata o 28 de febreiro.

A veciñanza que cumpra os requisitos esixidos pola Ordenanza do Sistema de Ordenación e Regulación do Servizo de Aparcamento de Residentes poderá solicitar o distintivo a través do rexistro electrónicos -https://sede.santiagodecompostela.gal- e presencialmente na Oficina de asistencia, na rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo.

As tarxetas recolleranse a partir do 1 de marzo nas oficinas de Tussa na rúa Clara Campoamor. REDACCIÓN