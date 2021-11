O profesor de Medicina da USC David Araújo, premio E-nnova Health 21

Santiago. O profesor da USC na Facultade de Medicina e Odontoloxía David Araújo Vilar foi recoñecido este mércores no marco dos Premios E-nnova Health 21 que conceden Diario Médico e Correo Farmacéutico. O proxecto Diagnóstico por intelixencia artificial de lipodistrofias pouco frecuentes foi distinguido na categoría Big Data e Intelixencia Artificial. Araújo Vilar pertence ao Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) e é tamén responsable da Unidade de Lipodistrofias Infrecuentes do Servizo de Endocrinoloxía e Nutrición do CHUS, O proxecto premiado consiste na mellora dunha App para a axuda ao diagnóstico das lipodistrofias infrecuentes, LipoDDX, con software e marca rexistrados. ECG