O programa Apego supera as seiscentas familias inscritas en Compostela

Santiago. O programa Apego, que desenvolve o departamento de Lingua Galega do Concello de Santiago en colaboración con outros municipios galegos, acaba de superar, en Compostela, as 600 familias inscritas. Dirixido á primeira infancia, a menores de entre 0 e 6 anos e ás súas familias, ten como obxectivo incrementar a porcentaxe de nenos e nenas que adquiren o galego como lingua inicial, así como promover que o usen de maneira habitual.

Con esta finalidade inclúe accións de atención á comunidade usuaria; espazos de información e divulgación, así como recursos e actividades para a crianza e socialización en galego; e programación de actividades lúdicas, educativas e culturais para facilitar a socialización no noso idioma dos nenos e nenas (Espazo Apego).

As actividades prográmanse seguindo diferentes temáticas. Entre as desenvolvidas o ano pasado figuraron Seres mitolóxicos no monte do Viso, en marzo; Xogo de dobre sobre os produtos da horta, en maio; Mapa de árbores senlleiras, en setembro; Recortable sobre os gazafellos, en outubro; ou Instruccións para fabricar unha gárgola, en decembro.

A maiores, publicáronse, en 2021, 9 vídeos de música, contos, poesía e historias gravados no Festival Apego: Tambor, con Magín Blanco; Dez ratiños viaxeiros, con Pablísimo; Coas miñas mans, con Pablo Díaz; Ramona Órbita. A dona do tempo, con Pakolas; Bo día..., con Golfiños; Salvaxe, con Xarope Tulú; Po e Xía, con Aldaolado; Cantiga de Nadal, con Mamá Cabra; e Historias do Apalpador, con Anxo Moure.

Outras actividades destacadas son Tarde de contos, os martes, na que houbo 259 inscricións o ano pasado; Xogos de palabras, con 58 familias apuntadas; Obradoiros para medrar, con 89 familias inscritas; a Festiña do Apego, celebrada o 30 de decembro no Auditorio de Galicia, con espectáculos escénicos e musicais, á que, a pesares da situación epidemiolóxica, asistiron arredor de 400 persoas. Durante o ano 2021 inscribíronse no programa Apego 71 novas familias. ecg