O proxecto musical A Quenlla, premiado cun galardón internacional

Santiago. O grupo musical A Quenlla, integrado por Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero), Paloma Suanzes, Tania Capón, Yaiza Seijo, Manuel Dopico, Valery Zviarzhevich e Álvaro Cardalda, recibiu o Premio Internacional APECSA 2020 de divulgación do Camiño de Santiago, convocado pola Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago.

O xurado, presidido xornalista Luis Celeiro Álvarez, destacou e valorou o traballo dos músicos de A Quenlla, poñendo música e editando un CD, Trobador no Camiño” coas dez cantigas do trobador Martín de Padrozelos, considerando que “non é unha gravación máis, é a interpretación a día de hoxe de textos que case teñen mil anos e que abondan na nosa autoestima”.

As dez cantigas de Martín de Padrozelos, recollidas nos cancioneiro da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa, son nove de amigo e unha de amor. As dez forman parte dunha mostra, De Amor e de Amigo, as cantigas de Martín de Padrozelos que está aberta ao publico ata o día 21 deste mes en Sarria e que recorrerá os concellos da entrada do Camiño. A modo de galardón, A Quenlla recibiu a escultura Harmonía, do lugués Luís Loureira, e cada un dos seus integrantes recolleu un diploma acreditativo. ECG