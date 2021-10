O Rosalía presenta as bases do Premio Stephen Hawking

O I IES Rosalía de Castro de Santiago presenta as bases da cuarta edición do Premio Stephen Hawking, no que poden participar todos os centros galegos de Secundaria e Bacharelato, dirixido especialmente aos que imparten a modalidade STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), que son arredor de medio cento en Galicia. Curiosidade e ilusión é o lema escollido para enmarcar o desenvolvemento dos traballos.

O acto de presentación celebrarase o vindeiro martes no salón de actos do centro promotor, ás 17.30 horas, ao que asistirán máis de cen alumnos de diversos institutos galegos. Ángel Carracedo, catedrático de Medicina Legal da USC e experto en Xenómica, é o convidado nesta ocasión para charlar cos mozos. “A ciencia é unha fonte de satisfaccións. Mercé a ela preguntámonos cousas que non podemos resolver, o que é maravilloso. Asumamos que non todo ten resposta”, segundo declara o profesor Carracedo nas bases do certame.

O primeiro premio ten unha dotación de 1.500 euros, cantidade que ascende a 4.000 € se se lle suman as sete categorías restantes. Os seus coordinadores, Suso Fidalgo y Charo García-Echave, indican que a convocatoria pretende fomentar nos xoves o afán por investigar desde idades temperás, así como as vocacións científicas. “Un premio así, ben dotado economicamente, supón un estímulo grande, pero tamén un recoñecemento notable”, segundo engaden.

O itinerario que agora comeza finalizará en febreiro coa celebración dunha intensa xornada de convivencia, xa que no mesmo día farase a defensa oral dos traballos finalistas, a deliberación e fallo do xurado, e o acto de entrega dos galardóns.

Stephen Hawking cedeu o seu nome para ó primeiro Premio de Jóvenes Investigadores do Rosalía. O científico británico mantivo unha estreita relación co instituto, dende que no 2008, presentase neste centro a traducción do seu libro La clave secreta del universo. Una maravillosa aventura por el Cosmos.