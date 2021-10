O Salón do Vehículo de Ocasión abre as portas con grandes descontos

HOXE. O Recinto Feiral de Amio acolle dende hoxe a octava edición do Salón do Vehículo de Ocasión. O evento, que abre as súas portas ás 10.00 horas, contará coa presenza de máis de 20 concesionarios e compravendas, cun stock de máis de 700 vehículos, a prezos rebaixados, exhibidos en 16.000 metros cadrados de exposición. Dende a entidade organizadora, Dolecer Eventos, salientan a ampla oferta de vehículos que se poderán atopar no evento: “Km0, seminovos, e de segunda man; todos con garantía e totalmente revisados”. “Tamén dispoñemos dunha gran cantidade de vehículos de gama ECO, eléctricos, híbridos e híbridos enchufables”. Teremos vehículos desde os 5.000 ata os 70.000 euros, tanto compactos, berlinas como os tan demandados Suv”. A feira permanecerá aberta ata o domingo, entre as 10.00 e as 20.00 horas. ECG