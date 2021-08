O Salón Teatro arrinca ‘curso’ cunha peza con talento galego

Cada vez son máis as citas culturais programadas en axenda, e o mes de setembro non será excepción. Para o inicio do curso académico, chegará a Compostela unha obra de teatro que aínda non viviu a súa estrea. A peza centrarase na figura do corpo humano, na igualdade entre os individuos e ofrecerá un espazo de creación a actores e actrices galegos debutantes. O escenario que acollerá esta nova produción, Serva me, servabo te (’axúdame e axudareite’, en latín), será o Salón Teatro, situado na rúa Nova. A partir de mañá xa terán lugar no espazo compostelán os últimos ensaios desta nova produción do Centro Dramático Galego para a súa representación do 9 ao 26 de setembro.

A estrea está prevista para o 5 de setembro no marco do Festival de Teatro Galego do Carballiño, onde será o espectáculo inaugural. Con esta creación de Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez, a unidade de produción teatral da Xunta de Galicia aposta por unha peza que sitúa o corpo como elemento central da escena para falar dos afectos e do colectivo, ademais de reivindicalo como materia que nos iguala sen distincións. Deste xeito, o escenario, no que se fantasía co derrubamento dun edificio de vinte alturas, preséntase como un corpo nu ante a inmensidade.

O espectáculo combina experiencia e xuventude tanto no seu equipo de interpretación coma no artístico. Así, conforman o elenco –no que destaca a elevada presenza de actrices e actores formados na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia– Belén Bouzas, Olga Cameselle, Bal Castro, Raquel Crespo, María Llanderas, Diego M. Buceta, Fran Martínez e Cris Vilariño.

En canto á parte artística, a recoñecida creadora escénica AveLina Pérez é a asistente de dirección. Pola súa banda, a escenógrafa, vestiarista e iluminadora Carmen Triñanes asume a iluminación e a videocreación, así como a escenografía de xeito compartido con Laura Iturralde. O vestiario corre a cargo do actor e deseñador Xoel Álvarez e o espazo sonoro, de Xabier Bértolo. Roberta Ferrara e Xandre Vázquez son asistentes de coreografía e de produción, respectivamente.

Funcións de xoves a domingo. O Salón Teatro acollerá funcións de Serva me, servabo te ata o 26 de setembro, de xoves a domingo. Haberá sesións ás 20.00 horas os xoves, venres e sábados, e ás 18.00 os domingos. As entradas para desfrutar desta nova peza poderán collerse no despacho de billetes dúas horas antes de cada representación. Como vén sendo habitual, tamén se poderán adquirir de xeito anticipado a través de ataquilla.com. O prezo é de 10 euros, con descontos do 40 % para diversos colectivos e os domingos, día do espectador.

Serva me, servabo te é a última das tres producións postas en marcha neste ano polo Centro Dramático Galego. O pasado xaneiro arrancaba a programación propia con O charco de Ulises, da que está prevista unha xira a finais de ano. En abril facíao Terceiro acto, que despois de estar un mes en cartel volveu o pasado xullo ao Salón Teatro, ademais de representarse na Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia. De cara á nova temporada, a unidade de produción teatral do departamento de Cultura do goberno galego avanzou xa as que serán as novas producións. Entre elas está unha adaptación teatral de La peste, de Albert Camus, dirixida por Cándido Pazó; e de A las ocho de la tarde, cuando mueren las madres baixo a dirección de Marta Pazos a partir da dramaturxia da galega AveLina Pérez.