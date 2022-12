O Sergas afianza a atención a doentes de dano cerebral

O Proceso Asistencial Integrado (PAI) do Dano Cerebral Adquirido en Galicia vaise finalizar no primeiro trimestre de 2023. Así o anunciou a médica e xefa de servizo de Integración Asistencial da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, María Blanca Cimadevila, no relatorio de presentación dos contidos do PAI do dano cerebral, durante a Xornada anual de FEGADACE. O PAI, unha ferramenta para acadar a equidade nas prestacións e para coordinar a continuidade asistencial organizando os servizos e intervencións médicas en torno ao ou á paciente, para mellorar a súa eficacia e, como fin último, a calidade da atención recibida, foi elaborado pola Consellería de Sanidade e Fegadace.

UNHA XORNADA MOI VINCULADA Á SANIDADE. A Xornada sobre o Dano Cerebral celebrouse en Santiago onte baixo o título A atención integral sociosanitaria como garantía de calidade de vida no dano cerebral adquirido, e foi inaugurada polo presidente da Federación, Luciano Fernández Pintor, e o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. O primeiro subliñou como un paso histórico a elaboración do PAI do dano cerebral, salientando o feito de que recolle moitas das reivindicacións, así como o punto de vista do movemento asociativo que representa. O segundo realizou un reconto dos procesos asistenciais elaborados nos últimos anos e agradeceu a Fegadace a implicación e colaboración no documento hoxe presentado.

Así, durante a mañá tiveron ocasión de intervir varios especialistas como foi o caso da docente e investigadora do Inico, Alba Aza Hernández, da, ou a psicóloga e presidenta da Federación Española de Daño Cerebral, Ana Cabellos Cano e celebrouse unha mesa que reuniu a boa parte das persoas participantes no grupo de traballo que elaborou o Proceso Asistencial.

Ademais, o fundador de Discamino, Javier Pitillas Torra, recolleu das mans do vicepresidente da sociedade de medicina rehabilitadora (Sogarmef), Jesús Figueroa, o 10º Premio Fegadace -Miguel Blanco a Discamino.