O Son do Camiño agota en una hora los 30.000 abonos fieles que se pusieron a a la venta para su edición 2023

O Son Do Camiño vuelve a agotar sus abonos el mismo día en el que se ponen a la venta por cuarta vez consecutiva, como cada año desde su primera edición. El evento musical de pago más grande de toda Galicia y uno de los más grandes e importantes de todo el país vuelve a contar con la confianza de un público cada vez más internacional.

Hace apenas 48 horas, O Son Do Camiño anunciaba tan solo las fechas en las que se celebrará la que será su edición más grande hasta la fecha. Los próximos 15, 16 y 17 de junio Monte Do Gozo volverá a ser uno de los epicentros europeos de la música en directo en 2023. Un escenario mítico a nivel nacional revitalizado desde 2018, año en el que comenzó a ser la sede de O Son Do Camiño.

La venta para la edición de 2023 ha sido la primera que se ha realizado previamente al anuncio de los artistas que formarán el cartel de esta edición. Por todo ello, la organización de O Son Do Camiño quiere manifestar su agradecimiento a todo el público que una vez más ha vuelto a depositar su confianza en el festival.A su vez, quiere trasladar a todo su público que todo el equipo, formado por las empresas gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, lleva meses trabajando para que la edición de 2023 de O Son Do Camiño sea la más grande, exitosa y mejor de su historia hasta el momento.

Si bien los abonos se han agotado, también es importante recalcar que próximamente, una vez se hayan anunciado los artistas que actuarán los próximos 15, 16 y 17 de junio, se pondrá a la venta un cupo de abonos para aquellos que han preferido esperar a conocer el cartel del festival.

Así pues, aún queda muchas noticias que dar desde O Son Do Camiño de cara a 2023. Un festival que cuenta con el apoyo activo de Xunta de Galicia y el Xacobeo. Una iniciativa que sitúa a Santiago como una de las capitales de la música en directo en toda Europa cada mes de junio desde 2018.

O Son Do Camiño 2023 contará de nuevo con Estrella Galicia como principal sponsor privado. Estrella Galicia lleva colaborando con el festival desde su primera edición siendo ya, como marca gallega, parte de la experiencia del mismo. Apuesta por la cultura de cerveza y el impacto positivo como ejes diferenciadores dentro del festival con diferentes activaciones donde se ofrece al asistente una variada carta de referencias y distintas iniciativas destinadas a generar impacto positivo en el evento, no sólo a nivel de economía circular y descarbonización sino también para el cuidado de las personas y la protección del origen.

Además, Estrella Galicia tiene una participación activa en O Son Do Camiño apostando por la movilidad sostenible de su público. Junto a la organización, trabaja en conseguir concienciar y motivar acciones sostenibles entre los asistentes a nivel de movilidad hacía el propio evento (antes y después) así como durante el mismo.

Los próximos 15, 16 y 17 de junio, O Monte do Gozo volverá a acoger a los principales artistas internacionales y nacionales de gira en todo el mundo para celebrar una nueva edición de O Son Do Camiño, para que Santiago vuelva a vibrar con una de las citas ineludibles con la música en directo en todo el país.