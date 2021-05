O Son do Camiño: en dos semanas se sabrá si el festival se celebra o no

La Xunta decidirá dentro de dos semanas si el festival O Son do Camiño, previsto para los días 17,18 y 19 de junio, en el auditorio del Monte do Gozo, se realiza o no. Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, se está esperando a que finalice el estado de alarma para conocer el marco legal al que habrá que atenerse en los próximos meses, así como a la evolución de la situación sanitaria. En principio, las puertas están abiertas para que el festival, que cuenta con artistas como The Chemical Brothers, The National o Bud Bunny, se pueda llevar a cabo este año, aunque haya que retrasar ligeramente las fechas. También se baraja la posibilidad de que O Son do Camiño tenga un formato más reducido, con aforos limitados, que se ajusten a la situación sanitaria y legal.

Hay que recordar que ya el año pasado se tuvo que aplazar la cita musical del Monte do Gozo debido a la pandemia y es mucha gente la que está pendiente de este festival, puesto que todos los abonos están vendidos.