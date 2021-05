O Son do Camiño sondea en redes sociales qué artistas quiere ver la gente este verano

Santiago. La organización de O Son do Camiño, cuya edición de este año se aplazó a 2022, lanzó ayer una encuesta a través de sus redes sociales para saber qué conciertos le gustaría ver a la gente dentro de la modalidad O Son do Camiño Perseidas.

Esta iniciativa traerá al Monte do Gozo diferentes actuaciones, que se celebrarán, probablemente, entre el 17 de julio y el 24 de agosto, fechas en las que se puede ver la famosa lluvia de estrellas. La iniciativa tuvo una gran respuesta por parte de los aficionados a la música, que dejaron sus propuestas. La mayoría de la gente elige a grupos y artistas nacionales, como C. Tangana, Vetusta Morla, Andrés Suárez, Izal, Rozalén o Love of Lesbian, ya que piensan que será más fácil su contratación.

También suenan nombres internacionales como los recientes ganadores del festival de Eurovisión, Maneskin, que ya estuvieron en la primera edición de O Son do Camiño; o Bad Bunny, Coldplay, Bruno Mars, Imagine Dragons, Green Day, Muse o Foo Fighters.

Y es que los seguidores del festival no se cortan a la hora de pedir, otra cosa es que finalmente la organización les haga caso o que pueda contratar a los artistas solicitados.

Sobre cómo serán esos conciertos, no hay demasiadas pistas, tan solo las que dio el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que afirmó que este verano en el Monte do Gozo podría haber actuaciones con aforo limitado, entre 7.000 y 10.000, cumpliendo todas las medidas de seguridad. El público tendrá que estar sentado en estos conciertos y guardando la distancia social. En las fiestas de la Ascensión de Santiago ya se hizo la prueba y funcionó. Los asistentes tenía que facilitar sus datos personales a la hora de recoger la invitación, para ser localizados en caso de un brote. s. cuiña