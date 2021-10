O talento galego máis novo, protagonista da penúltima sesión de Curtocircuíto

Santiago. A xornada de hoxe de Curtocircuíto inclúe a proxección de Supernova, a sección que dá cabida a traballos de novos creadoras e creadores galegos. O pase, que terá lugar ás 19.00 horas no Salón Teatro, presenta unha selección de nove pezas que transitan diferentes formas e camiños para falar sobre a identidade, o futuro ou o amor desde ópticas como a ciencia ficción, o documental DIY ou o drama social. Repiten creadoras como Sol Mussa ou Ariadna Silva Fernández, e súmanse nomes novos como Noemí Parga, Nadia Sniba, Aaron Vilariño, Martín Caínzos, Miguel Gómez, Ester G. Mera ou Marcos Montiel. Mañá terá lugar a última proxección das sección oficial de Radar, ás 22.15 horas no Teatro Principal son Sudden Light, de Sophie Littmann; Orthodontics, de Mohammadreza Mayghani; Patrick, de Luke Fowler; Das Spiel (The Game), de Roman Hodel; e Det er I Jorden, de Casper Kjeldsen.

Dentro da sección Terra, Enar de Dios presentará o seu traballo Fortress Europe en diálogo con So Is This, de Michael Snow, ás 17.00 horas no Salón Teatro; en Púlsar presentarase Bébé Colére e Jessica forever, os traballos dos franceses Caroline Poggi e Jonathan Vinel, ás 19.45 horas en Numax; e Yann Gonzalez terá un encontro co público trala proxección de seis dos seus traballos (By the Kiss; Je vous hais petites filles; Nous ne serons plus jamais seuls; Croche, Rotten Plum; Les îles; e Fou de Bassan), ás 20.15 horas no Teatro Principal. redacción