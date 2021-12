“O Tambre somos todos”: homenaxe á clase empresarial

A Asociación Área Empresarial do Tambre (AAET) rendeu este martes homenaxe a vinte empresas situadas no polígono industrial que cumpriron vinte e cinco anos como asociadas en 2020 e 2021.

A festa do asociado, que se celebrou no Centro Empresarial do Tambre, foi presentada polo vicepresidente da AAET, Manuel Nieto. O acto estivo presidido polo presidente da Asociación, José Fernández Alborés.

Alborés,compartiu o orgullo que supuxo para a Asociación poder presentar a semana pasada o proxecto construtivo do Centro de Servizos Innovadores do Polo Biotecnolóxico de Galicia.

“É un proxecto motor para Galicia e Santiago que se logra desenvolver tras case seis anos de arduo labor e grazas á colaboración público-privada de diferentes institución e entidades: Xunta de Galicia, Concello de Santiago, Universidade de Santiago de Compostela , Cámara de Comercio de Santiago e nós, Asociación Empresarial do Tambre”, lembrou.

Dentro das actividades da Asociación, destacou a xestión de 113 contratos laborais entre 100 mozos e mozas menores de trinta anos e mulleres desempregadas, e impartíronse 27 cursos presenciais e 160 formacións en liña

“O Tambre somos todos e cada un. Pero o que nos fai fortes é estar unidos e compartir unha Asociación, que desde o seu nacemento brilla por lograr notables avances e melloras na prestación de servizos nos polígonos da nosa demarcación”, sinalou.

As compañías distinguidas en 2020 foron: Arteal, Autocares Mosquera Bazar de Villar, Coregal, Dielectro Industrial, Excavaciones Hermanos Otero, Hijos de Rivera, Maderas Vázquez, Montelnor, Recambios Balsa e Sisrecon. Mentres, as homenaxeadas en 2021 foron: Alquileres Reyca, Comercial Monte, Elidente, Ferlo, Inforhouse, J.B. Cao, Sondeos del Miño, Toldos Gómez e Viaqua.

O acto tamén contou coa coa asistencia do alcalde de Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo; o director xeral do Igape, Fernando Guldrís; e o deputado provincial de Promoción Económica da Deputación da Coruña, Blas García, entre outras autoridades.