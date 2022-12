O vehículo autónomo e intelixente inicia o trazado virtual da zona histórica

Santiago. Tras finalizar as súas actividades en aberto hai dúas semanas, o grupo Vodafone realizou este martes un trazado do centro histórico da cidade de Santiago cun dos seus vehículos autónomos modulares intelixentes. En concreto, o automóbil percorreu a praza de Praterías e rúas contiguas, de 5.00 a 7.00 horas, e a praza da Quintana de 0.00 a 10.30 horas. Estes horarios estipuláronse para non entorpecer o tráfico rodado e de viandantes.

Os datos obtidos neste trazado servirán como base para os proxectos que se poñan en marcha no Living Lab de Vodafone que se iniciará o próximo ano. Neste laboratorio en vivo, empresas e emprendedores poderán colaborar na mellora dos dous vehículos deseñados pola compañía de telecomunicacións xunto coa empresa privada Phebus e a Universidade de Deusto.

Durante o percorrido por parte da zona vella da capital galega recolleuse información sobre as áreas polas que pasa o transporte de mercadorías e tamén sobre o subsolo da zona monumental. Estes datos permitirán ao Concello compostelán dispoñer, por exemplo, dun mapa case exacto da rede de auga para, no caso de que se produza unha avaría, saber onde actuar sen danar o patrimonio.

O Living Lab de Vodafone está enmarcado no proxecto de desenvolvemento de vehículos eléctricos autónomos modulares da iniciativa Smartiago, un conxunto de solucións innovadoras postas en marcha polo seu Concello co obxectivo de mellorar os servizos públicos a través da implicación de compañías con gran capacidade tecnolóxica, universidades e empresas locais en liña cos obxectivos dos fondos FEDER 2014-2020.

O obxectivo principal do Concello é promover unha mobilidade intelixente e sostible que mellore a calidade de vida da cidadanía e que, ademais, poida adaptarse a outras Cidades Patrimonio de España. redacción