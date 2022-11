Obradoiros, agasallos e diversión este Nadal no Mercado da Estrela

A Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación impulsa a comercialización da marca Artesanía de Galicia no Mercado da Estrela, que celebrará en Santiago os días 16, 17 e 18 de decembro en San Martiño Pinario e no segundo andar do Centro Obra Social Abanca.

O Mercado da Estrela é un festival gratuíto no que se amosa o talento e a creatividade de profesionais galegos de diferentes disciplinas e que se realizarán nos espazos do claustro procesional e da Hospedaría de San Martiño Pinario, ademais do edificio Obra Social Abanca, este último ocupado en exclusiva por profesionais da marca Artesanía de Galicia. A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou onte pola mañá na rolda de prensa celebrada no Pazo de Raxoi e na que se presentou a programación desta nova edición. Durante o acto tamén estivo presente o concelleiro de Festas, Gonzalo Muíños, quen recordou a importancia deste evento para o Nadal compostelán xa que “ademais dunha actividade moi atractiva para a cidadanía, tamén defende e promove o comercio de proximidade, a creatividade local e a cultura feita en Galicia”. O edil tamén aproveitou para convidar a veciñas e veciños de todas as idades e tamén a visitantes de fóra da cidade a “achegarse esa fin de semana e mercar os agasallos de Nadal para familia e amizades”.

Un ano máis, Artesanía de Galicia protagoniza un dos espazos desta feira creativa que xa é un clásico na programación do Nadal compostelán e que este ano chega á súa undécima edición.

A feira creativa abrirá ao público no segundo andar do Centro Obra Social Abanca na Praza de Cervantes, no claustro procesional do mosteiro e na Hospedería de San Martiño Pinario de 17.00 a 21.00 horas, o venres 16, e de 11.00 a 21.00 horas o sábado e o domingo.